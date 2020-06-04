Киев еще не готов открыть кафе и рестораны

В столице пока не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина и открыть кафе, рестораны и бассейны, потому что город не соответствует показателю инцидентности на 100 тысяч населения.

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице мэра столицы Виталия Кличко и его советника Владимира Бондаренко.

“Столица не может перейти на следующие этапы послаблений противоэпидемических мероприятий”, – пишет Бондаренко.

Причиной он называет несоответствие столицы одному из критериев Минздрава. Речь идет об инцидентности. Установленная министерством норма для Киева – 12 человек на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель составляет 15,23 чел./100 тыс. населения.

В то же время, летние площадки и террасы заведений работают при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Кличко написал в Facebook, что за минувшие сутки в столице подтвердили заболевание COVID-19 еще у 33 человек, среди них один медик. Двое больных умерли. По состоянию на утро 9 июня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек.