Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть до $35 за баррель

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В ближайшие несколько недель нефть снова начнет дешеветь из-за неопределенности относительно спроса в будущем и перегруженности хранилищ.
К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs, сообщает Reuters.
Падение прибыли от переработки нефти до крайне низкого уровня свидетельствует о том, что цена слишком высока при незначительном восстановлении спроса, считают в Goldman Sachs. В краткосрочной перспективе банк прогнозирует снижение стоимости нефти Brent до $35 за баррель.
Goldman Sachs также пересмотрел годовой прогноз относительно стоимости Brent с $35,6 до $40,4, WTI – c $33,1 до $36 за баррель. Поддержку нефтяному рынку окажет возобновление роста экономической деятельности, пострадавшей из-за ограничений, введенных в целях борьбы с коронавирусом.
В начале недели стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent впервые с начала марта превысила $43 за баррель.
Этому предшествовало решение стран ОПЕК+ продлить условия сделки, согласно которой нефтедобыча в июле будет снижена на 9,6 млн баррелей в сутки.
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