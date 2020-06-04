Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть до $35 за баррель

В ближайшие несколько недель нефть снова начнет дешеветь из-за неопределенности относительно спроса в будущем и перегруженности хранилищ.

К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs, сообщает Reuters.

Падение прибыли от переработки нефти до крайне низкого уровня свидетельствует о том, что цена слишком высока при незначительном восстановлении спроса, считают в Goldman Sachs. В краткосрочной перспективе банк прогнозирует снижение стоимости нефти Brent до $35 за баррель.

Goldman Sachs также пересмотрел годовой прогноз относительно стоимости Brent с $35,6 до $40,4, WTI – c $33,1 до $36 за баррель. Поддержку нефтяному рынку окажет возобновление роста экономической деятельности, пострадавшей из-за ограничений, введенных в целях борьбы с коронавирусом.

В начале недели стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent впервые с начала марта превысила $43 за баррель.

Этому предшествовало решение стран ОПЕК+ продлить условия сделки, согласно которой нефтедобыча в июле будет снижена на 9,6 млн баррелей в сутки.