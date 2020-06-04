Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение

С сегодняшнего дня Кипр возобновляет международное пассажирское авиасообщение, которое приостанавливали в связи с карантином.

Как пишет Cyprus Mail, на острове уже открылись международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.

Первый коммерческий рейс после карантина вылетел сегодня в 8 часов из Ларнаки в Афины. Его выполнила компания Aegean Airlines. Все пассажиры, прибывавшие в аэропорт, были в масках, на входе в терминал им измеряли температуру.

Первым рейсом, который после длительного перерыва примет аэропорт Ларнаки, будет самолет авиакомпании Israir Airlines из Тель-Авива. Ожидается, что первых пассажиров лично поздравит министр транспорта Яннис Карусос.

Аэропорты Кипра были закрыты с 21 марта из-за введенного карантина. Сейчас они будут работать с соблюдением строгих ограничений, так, в здания будут допускать только пассажиров и работников.