Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Проект закона “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предполагает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели.
С уже начисленной работнику зарплаты на индивидуальный пенсионный счет будет переводиться минимум 1% (по желанию работника процент может быть увеличен), а работодатель обязан будет перечислять на тот же счет 2% начисленной зарплаты. Также в сопроводительных документах приводятся расчеты, которые показывают, что процент отчислений планируется повышать. Так, составители законопроекта исходили из того, что в 2021 году процент обязательных накопительных пенсионных отчислений будет составлять 3%, в 2030 году – 4%, еще через 10 лет это будет уже 6%, а в 2050-м – 7%.
В то же время, чтобы не перегружать работодателей налогами, в правительстве планировали снизить размер ЕСВ. Однако недавно глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал о другом варианте, как может измениться налоговая нагрузка на работодателей.
“Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн”, – сказал Шмыгаль.
Однако в результате поступления в Пенсионный фонд уменьшатся. Вероятно, это стало предметом недовольства со стороны МВФ во время обсуждения пенсионной реформы.
Также в законопроекте предложено создать для администрирования этих взносов новое ведомство – Пенсионное казначейство. Однако это предложение вызвало массу споров. Пожалуй, это основной нерешенный вопрос, из-за которого окончательную концепцию пенсионной реформы правительство до сих пор не представило.
“Если говорить о запуске второго уровня – накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, то основная дискуссия идет в части институциональной инфраструктуры внедрения системы. Большинство участников рабочих групп считают, что для запуска системы нужно использовать уже имеющиеся институты – государственные (налоговую службу, Пенсионный фонд Украины, Казначейство) и частные (негосударственные пенсионные фонды и компании, осуществляющие их операционную деятельность – КУА, АПФ, банки-хранители, СК, ТЦБ и т.д.). А от создания дополнительных ненужных институтов за счет бюджетных средств следует воздержаться. Мы также придерживаемся этой позиции, поскольку считаем, что такое построение минимизирует риски коррупции и монополизации. Также запуск системы на базе уже имеющихся институтов будет способствовать развитию добровольного пенсионного накопления, а именно это и является одной из целей пенсионной реформы – стимулировать граждан к накоплению. Только полноценная работа всех трех уровней пенсионной системы способна обеспечить достойный уровень доходов на пенсии”, – рассказал директор компании по управлению активами “Всесвит” Ярослав Савченко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Государство в смартфоне: в "Дії" заработали 6 электронных документовВчера, 15:27 - 6097 7
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагаютОколо часа назад - 310 3
Эффект домино: стало известно, как будут отселять киевлян из хрущевокВчера, 19:46 - 1338 3
В Украине с 1 июля снизят тарифы на "зеленую" электроэнергию6 ч. назад - 825 2
Skoda Octavia получила вседорожную версию (фото)12 ч. назад - 2032 1
Государство в смартфоне: в "Дії" заработали 6 электронных документовВчера, 15:27 - 6097 7
Как изменятся пенсии, зарплаты и соцвыплаты с 1 июля5 ч. назад - 5424
Аренда квартир в Киеве подешевела4 ч. назад - 2483 1
Skoda Octavia получила вседорожную версию (фото)12 ч. назад - 2032 1
Варианты инвестиций в кризис - рекомендации эксперта (видео)Вчера, 14:05 - 1637 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 249
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1577 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2485 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2987
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2302 9