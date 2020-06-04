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От 40 евро: правительство Австрии запрещает дешевые авиабилеты

От 40 евро: правительство Австрии запрещает дешевые авиабилеты

В Австрии объявили о запрете авиабилетов дешевле 40 евро. В придачу к ограничению минимальной цены на пассажиров возлагают уплату налога за перелеты на расстояние менее 350 км. А короткие рейсы могут отменить.

Как считают в австрийском правительстве, этот шаг направлен на борьбу с “социальным и природоохранным демпингом” со стороны авиакомпаний.

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“Больше не будет возможным предлагать билеты, которые будут дешевле фактических расходов”, – заявила Леоноре Ґевесслер (Leonore Gewessler), австрийского министра по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий.

Пассажирам также придется платить налог в размере 30 евро за перелеты на расстояние менее 350 км. Кроме того, австрийское правительство планирует запретить короткие перелеты длительностью до трех часов, если на этом маршруте существует более скорая альтернатива на железной дороге.

В стоимость билета в будущем должны быть включены все налоги и сборы. Леоноре Ґевесслер назвала это новаторскими шагами в Европе.

Министр также сообщила, что правительство предоставит авиакомпании Austrian Airlines пакет финансовой помощи в размере €600 млн для преодоления последствий коронавирусного кризиса.

По материалам Газета по-Украински
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