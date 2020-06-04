На депозитах размещено 16 млрд грн местных бюджетов — Гончаренко

По состоянию на 1 июня на депозитных счетах в банках размещено 16,5 миллиардов гривен местных бюджетов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем Telegram канале.

По словам нардепа, из этих средств возвращено 8,6 миллиардов.

Области-лидеры: Донецкая, Днепропетровская и Харьковская.

Ранее сообщалось, что украинцы нарастили гривневые депозиты в банках. Темпы оттока валютных средств и срочных гривневых депозитов остаются меньшими, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. Стоимость новых гривневых срочных депозитов населения в мае снизилась на 0,6 п. п., а гривневых кредитов бизнеса – на 0,2 п. п., отметили в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 524,33 млрд грн.

Падение ставок по депозитам, которое приостановилось в период карантина, вскоре продолжится. Банки снизят ставки по депозитам ниже, чем 10%.

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