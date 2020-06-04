На депозитах размещено 16 млрд грн местных бюджетов — Гончаренко

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По состоянию на 1 июня на депозитных счетах в банках размещено 16,5 миллиардов гривен местных бюджетов.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем Telegram канале.
По словам нардепа, из этих средств возвращено 8,6 миллиардов.
Области-лидеры: Донецкая, Днепропетровская и Харьковская.
Ранее сообщалось, что украинцы нарастили гривневые депозиты в банках. Темпы оттока валютных средств и срочных гривневых депозитов остаются меньшими, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. Стоимость новых гривневых срочных депозитов населения в мае снизилась на 0,6 п. п., а гривневых кредитов бизнеса – на 0,2 п. п., отметили в Нацбанке.
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