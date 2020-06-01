Украинцы нарастили гривневые депозиты в банках

Объем гривневых депозитов в банках в Украине за неделю вырос на 0,4%, а объем гривневых средств населения в целом уменьшился на 0,4%.

Об этом свидетельствуют данные отчета НБУ о тенденциях банковского сектора.

“За неделю, окончившуюся 29 мая, гривневые средства населения в целом уменьшились на 0,4%, а срочные гривневые депозиты выросли на 0,4%. Объем валютных средств вырос на 0,4% в долларовом эквиваленте, срочных валютных депозитов – сократился на 0,2%”, – сообщили в НБУ.

При этом указано, что всего в мае выросли гривневые средства населения и бизнеса.

Отмечается также, что темпы оттока валютных средств и срочных гривневых депозитов остаются меньшими, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. Стоимость новых гривневых срочных депозитов населения в мае снизилась на 0,6 п. п., а гривневых кредитов бизнеса – на 0,2 п. п., отметили в Нацбанке.



График НБУ

Также отмечается, что в течение мая выросла разница в стоимости гривневых депозитов по срокам.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 524,33 млрд грн.

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