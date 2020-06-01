0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

Украинцы нарастили гривневые депозиты в банках

Украинцы нарастили гривневые депозиты в банках

Объем гривневых депозитов в банках в Украине за неделю вырос на 0,4%, а объем гривневых средств населения в целом уменьшился на 0,4%.

Об этом свидетельствуют данные отчета НБУ о тенденциях банковского сектора.

“За неделю, окончившуюся 29 мая, гривневые средства населения в целом уменьшились на 0,4%, а срочные гривневые депозиты выросли на 0,4%. Объем валютных средств вырос на 0,4% в долларовом эквиваленте, срочных валютных депозитов – сократился на 0,2%”, – сообщили в НБУ.

При этом указано, что всего в мае выросли гривневые средства населения и бизнеса.

Отмечается также, что темпы оттока валютных средств и срочных гривневых депозитов остаются меньшими, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. Стоимость новых гривневых срочных депозитов населения в мае снизилась на 0,6 п. п., а гривневых кредитов бизнеса – на 0,2 п. п., отметили в Нацбанке.


График НБУ

Также отмечается, что в течение мая выросла разница в стоимости гривневых депозитов по срокам.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 524,33 млрд грн.
  • Падение ставок по депозитам, которое приостановилось в период карантина, скоро продолжится. Банки снизят ставки по депозитам ниже, чем 10%.

Кстати, вы можете получать больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Выгодную надбавку к проценту можно оформить в три шага.

Получить бонус к депозиту 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.