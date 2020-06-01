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Нулевая ставка кредитов: что будет после "сплита"

Нулевая ставка кредитов: что будет после "сплита"

Согласно закону, кредитование под ноль не разрешено. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации НАБУ Елена Коробкова на онлайн-вебинаре “FinUpdate. Выпуск 6: Рынок МФО: Новые реалии”.

Отметим, участники вебинара не только узнали больше о состоянии рынка МФО, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – гастро-ресторана Flamber, детейлинга Vepryk и салона красоты Sotto Voce: beauty Hub. FinTech партнер вебинара – платежная система Interkassa.

“Некоторые клиенты жалуются на то, что финучреждения перестали кредитовать под 0%. И потом, когда мы начали разбираться в том, что происходит, то выяснилось, что когда банки или МФО предлагают кредит под 0%, то это называется “рассрочка”. То есть это действует только на определенное количество месяцев”, – рассказала она.

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По словам Коробковой, в НАБУ проводят разъяснительные работы с финансовыми организациями, чтобы клиенту говорили и показывали точную информацию, сколько он будет платить по кредиту. Это важно, чтобы клиент понимал свои расходы и кредит не превратился в проблемный.

Эксперт отметила, что закон в полной мере вступает в силу 1 сентября, и есть еще 3 месяца, чтобы подготовиться. За нарушение НБУ будет высылать предупреждения и даже штрафовать. Специальный комитет будет заниматься отслеживанием соблюдения этих норм, чтобы финансовые организации четко раскрывали свои ставки и всю другую необходимую информацию, согласно закону.

Справка Finance.ua:

  • 12 сентября 2019 года Рада приняла закон о «сплите». Тогда за него проголосовало 296 депутатов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1069-2 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг” 16 октября 2019 года.
По материалам Finance.UA
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