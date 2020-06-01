Украина и Польша упростили условия поставок газа на границе

Компания “Оператор ГТС Украины” и оператор ГТС Польши компания GAZ-SYSTEM заключили новое соглашение о взаимодействии. Оно предполагает создание виртуальной точки соединения на границе.

Об этом сообщает пресс-служба “Оператора ГТС Украины”.

Как отмечается в сообщении, соглашение вступает в силу с 1 июля 2020 года. Оно предполагает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения – “Дроздовичи” и “Германовичи” – в единую виртуальную точку соединения двух систем “ВТС-Украина-Польша”.

Такое объединение является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом ЕС по распределению мощности. Для Украины и Польши оно стало возможным лишь в 2020 году, поскольку единственные бизнес-правила начали применяться в указанных точках только с начала этого года, отметили в пресс-службе.

“Отныне пользователям сети не нужно выбирать, через какую точку соединения следует производить транспортировку газа, а лишь указать направление транспортировки”, – говорится в сообщении.