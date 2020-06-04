Toyota представила обновленный пикап Toyota Hilux (фото)

В Таиланде дебютировал обновленный пикап Toyota Hilux. Осовременившись внешне, автомобиль обрел модернизированный дизель, мультимедию с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и специальную версию Invincible.

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Экстерьер пикапа ожидаемо адаптировали под современные стилевые стандарты марки – это видно по светодиодной оптике, таким же фонарям, пересмотренным бамперам (передний, в частности, прибавил в «агрессии») и новой решетке радиатора.

Для тех, кто хочет выделиться, теперь есть спецверсия Hilux Invincible (в переводе означает «непобедимый») – такому пикапу положен иной декор бамперов, радиаторной решетки, откидного борта и крыльев.



Фото: AvtoDream

Главным изменением в интерьере рестайлингового Hilux стала обновленная мультимедийная система, которая сохранила 8-дюймовый дисплей, но, при этом, получила поддержку мобильных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. За доплату для пикапа также доступны система бесключевого доступа, спутниковая навигация, климат-контроль, передние и задние парктроники, а также премиум-акустикой JBL Premium Sound System с 9 динамиками и 8-канальным усилителем мощности на 800 Вт.



Фото: AvtoDream

Моторная гамма изменилась аналогично внедорожнику Fortuner: 2,8-литровый дизель стал экономичнее (средний расход топлива снизился до 7,8 л/100 км), тяговитее и мощнее – теперь он развивает 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Традиционная система полного привода и две трансмиссии на выбор (6-ступенчатые «механика» и «автомат») остались на месте.