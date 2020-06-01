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Honda отзывает 1,4 млн авто во всем мире

Honda отзывает 1,4 млн авто во всем мире

Компания Honda заявила об отзыве 1,4 млн авто во всем мире.

Об этом сообщает Slashgear.

Отмечается, что причиной подобного решения является неисправный топливный насос. К счастью, пока компания не получала никаких сообщений о дорожно-транспортных происшествиях или травмах, полученных в результате этой неисправности.

Интересно, что около 136 тысяч от всего количества машин, подлежащих отзыву, находятся в США.

Отзыву подлежат следующие модели:

  • Honda Accord 2018 и 2019 годов;
  • Acura NSX, Civic Hatchback;
  • Civic Type R и Civic Type HR-V;
  • Acura RDX, Honda Fit и Honda Insight 2019-2020 годов.

Отныне каждый владелец этой модели автомобиля может проверить, если она подпадает под потенциально проблемную линейку – это можно сделать с помощью введения специального кода-индекса автомобиля на официальном сайте автоконцерна. Тем самым, компания предоставляет возможность упредить появление такой проблемы в дальнейшем, что крайне важно для безопасности людей.

Кроме того, Honda открывает специальную программу, позволяющую всем владельцам потенциально неисправных в контексте топливного фильтра моделей, получить его бесплатную замену в сертифицированном ремонтном центре.

По материалам ТСН
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