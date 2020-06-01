Honda отзывает 1,4 млн авто во всем мире

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Компания Honda заявила об отзыве 1,4 млн авто во всем мире.
Об этом сообщает Slashgear.
Отмечается, что причиной подобного решения является неисправный топливный насос. К счастью, пока компания не получала никаких сообщений о дорожно-транспортных происшествиях или травмах, полученных в результате этой неисправности.
Интересно, что около 136 тысяч от всего количества машин, подлежащих отзыву, находятся в США.
Отзыву подлежат следующие модели:
Отныне каждый владелец этой модели автомобиля может проверить, если она подпадает под потенциально проблемную линейку – это можно сделать с помощью введения специального кода-индекса автомобиля на официальном сайте автоконцерна. Тем самым, компания предоставляет возможность упредить появление такой проблемы в дальнейшем, что крайне важно для безопасности людей.
Кроме того, Honda открывает специальную программу, позволяющую всем владельцам потенциально неисправных в контексте топливного фильтра моделей, получить его бесплатную замену в сертифицированном ремонтном центре.
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