Что украинцы больше всего покупали в онлайн-магазинах

Специалисты украинского маркетплейса Prom.ua отмечают, что карантин достаточно серьезно изменил покупательские привычки и предпочтения.

В начале массово скупали медицинские маски, респираторы и антисептики. Всего за одну неделю спрос на эти товары вырос втрое — с 30 тыс. заказов до 88 тыс. Именно в это время на маркетплейс пыталось зайти огромное количество новых продавцов, хотевших продавать единственный товар — маски.

Кроме медицинских товаров, в первые недели карантина украинцы больше, чем обычно, покупали зоотовары, бытовую химию и другие товары повседневного пользования, которые привыкли покупать в супермаркете по дороге домой. Еще заказывали шины, чтобы успеть поменять зимнюю резину на автомобиле, и материалы для ремонта и строительства.

На 5-й неделе карантина ажиотаж вокруг масок и защитных средств поутих. Украинцы заказывали уже те товары, которые скрашивали домашнюю изоляцию.

В середине апреля в топ-5 категорий онлайн-покупок вошли техника и электроника, товары для дома и сада, одежда и обувь, спортивные товары, а также детские товары.

Обычно самым популярным товаром на маркетплейсе было женское платье. Этой весной платья и туфли заменили спортивные костюмы, кроссовки и кеды, а также удобная одежда для дома: пижамы, халаты, майки, футболки. На это украинцы тратят в интернете около 570 грн.

Чтобы обеспечить себе эффективную удаленную работу, украинцы также покупали наушники и гарнитуры, дисплеи и тачскрины, мониторы, а также чехлы и защитные пленки для телефонов. Средний чек – 640 грн.

Во время карантина также на 26% вырос спрос на товары для досуга и хобби, а также детские товары: покупали картины по номерам, пазлы, детские конструкторы, пряжу, все для шитья. В интернете на это тратят от 280 до 500 грн.

Вырос спрос на товары для спорта и отдыха. Покупали в онлайне коврики для йоги, эспандеры, гири и штанги, футбольные мячи, а также батуты, велосипеды, скейты и самокаты. Средний чек – 760 грн.

Справка Finance.ua:

Украинцы рассказали, на чем экономят во время карантина: большая часть украинцев в период карантина была вынуждена отложить крупные приобретения. Больше всего украинцы покупают продукты питания и лекарства – 80,3 и 37,2% соответственно.

Какие покупки приходится отложить: одежды и обуви – об этом заявили 47,2% респондентов; поездки и отпуска – 40,9%; приобретение билетов на мероприятия – 33,3% товары повседневного спроса – 13,9% респондентов.

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