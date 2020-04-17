Украинцы рассказали, на чем экономят во время карантина (опрос)

Большая часть украинцев в период карантина была вынуждена отложить крупные приобретения. Больше всего украинцы покупают продукты питания и лекарства – 80,3 и 37,2% соответственно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым агентством Postmen среди пользователей Facebook. Опрос проводился 9-10 апреля в украинском сегменте социальной сети Facebook методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 800 респондентов по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровню дохода.

Какие покупки приходится отложить:

одежды и обуви – об этом заявили 47,2% респондентов;

поездки и отпуска – 40,9%;

приобретение билетов на мероприятия – 33,3%

товары повседневного спроса – 13,9% респондентов.

Также украинцы приостановили на время карантина оплату услуг ЖКХ, приобретение стоматологических и других услуг.

30,4% респондентов отметили, что не имеют сбережений, а у 29,7% денег хватит менее чем на месяц.

Также 63,3% украинцев во время карантина делают покупки оффлайн (в магазинах или торговых точках). Онлайн покупки делают 17,6%.

Справка Finance.ua:

Согласно исследованию компании Research & Branding Group, почти у половины украинцев (40%) нет финансовых сбережений на период карантина.

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