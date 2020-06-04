40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету

Минцифры провело детальное исследование подключения социальных объектов к фиксированному интернету, в частности – школ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“При определении наличия оптоволоконного подключения мы принимали во внимание не только технологию, но и скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям. Она должна составлять не менее 30 Мбит/сек. Но если речь идет о цели Минцифры, то для того чтобы ученикам и учителям получать необходимый для учебного процесса контент и эффективно работать онлайн, необходимо не менее 100 Мбит/с”, – отмечают в ведомстве.

Понятно, что некоторые школы, которые расположены в основном в крупных городах, могут позволить себе подключиться к скоростному интернету за счет местного бюджета. Но существуют тысячи школ по всей стране, которые нуждаются в помощи государства в этом вопросе.

В течение 2019-2020 годов были проведены тендеры на подключение к интернету и прокладку локальных сетей почти в 10 тыс. украинских школ.

Но, несмотря на это, по данным исследования, ситуация до сих пор не очень утешительная:

всего школ в Украине – 16 317;

подключение к интернету с помощью оптоволоконных технологий – 9 773 (60%);

не имеют – 6 544 (40%).

Как Минцифры планирует решать проблему с отсутствием подключения к оптике в школах:

сейчас Минцифры активно занимается разработкой Национального плана развития широкополосного доступа к интернету ( ШПД ). В него обязательно будут внесены и школы, не имеющие такого подключения;

известно, что операторы не заходят в небольшие села из-за большого срока окупаемости таких инвестиций. Благодаря помощи со стороны государства срок окупаемости таких инвестиций можно сократить;

Минцифры также работает над совершенствованием тендерных процедур по подключению социальных объектов к интернету. В частности, речь идет об их автоматизации, что значительно минимизирует коррупционные риски.

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