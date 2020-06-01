В Германии в два раза увеличили финансовую помощь покупателям электромобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Власти Германии, в рамках мер по восстановлению экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса, до конца 2021 года в 2 раза увеличили финансовую помощь покупателям электромобилей. Автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями в эту программу не попали.
Теперь, если немец покупает электромобиль по цене до 40 000 евро, правительство Германии вместо него заплатит 9 000 евро. Остальные деньги должен будет внести покупатель. Ранее немецкое правительство выделяло в 2 раза меньше денег на покупку электрокаров.
Предел в 40 000 евро означает, что немцы не смогут экономить при покупке люксовых машин с электрической силовой установкой, ведь они стоят гораздо дороже. Например, новый Mercedes EQC продается за 71 590 евро, а Audi e-tron – 69 900 евро. Только Tesla Model 3 в базовой комплектации попадает под льготы (она стоит от 39 990 евро).
Новые денежные стимулы правительства ФРГ пойдут на пользу менее дорогим электромобилям. Например, можно ожидать увеличение продаж Peugeot e-208 GT (36 600 евро), Kia e-Niro (34 290 евро) и нового VW ID3 (33 589 евро), который появится у дилеров нынешним летом.
Правительство Германии планирует выделить 130 млрд. евро на восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. 2,2 млрд. евро из них пойдет на частичную оплату покупок электрокаров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как будут платить штрафы за нарушение ПДД владельцы еврономеров12 ч. назад - 4930 7
Столичный прокурор попался на взятке в $100 тыс12 ч. назад - 1273 4
Зеленский предложит отменить визы для стран, из которых захотят приехать туристы15 ч. назад - 599 4
В Украине изменили размеры социальных выплат: кто и сколько сможет получитьВчера, 20:02 - 3941 4
Сотрудничество с МВФ даст возможность снизить цену на газ для населения - Минфин7 ч. назад - 443 3
Как будут платить штрафы за нарушение ПДД владельцы еврономеров12 ч. назад - 4930 7
В Украине меняются условия по взысканию налогового долга15 ч. назад - 3323
В Швеции и Израиле строят дороги с беспроводной зарядкой электромобилей (видео)23 ч. назад - 2394
Банки уйдут на долгие выходные13 ч. назад - 2022
Столичный прокурор попался на взятке в $100 тыс12 ч. назад - 1273 4
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)Вчера, 11:44 - 823 3
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)Позавчера, 10:48 - 1313
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1194 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3558 4
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1418