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В Германии в два раза увеличили финансовую помощь покупателям электромобилей

В Германии в два раза увеличили финансовую помощь покупателям электромобилей

Власти Германии, в рамках мер по восстановлению экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса, до конца 2021 года в 2 раза увеличили финансовую помощь покупателям электромобилей. Автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями в эту программу не попали.

Теперь, если немец покупает электромобиль по цене до 40 000 евро, правительство Германии вместо него заплатит 9 000 евро. Остальные деньги должен будет внести покупатель. Ранее немецкое правительство выделяло в 2 раза меньше денег на покупку электрокаров.

Предел в 40 000 евро означает, что немцы не смогут экономить при покупке люксовых машин с электрической силовой установкой, ведь они стоят гораздо дороже. Например, новый Mercedes EQC продается за 71 590 евро, а Audi e-tron – 69 900 евро. Только Tesla Model 3 в базовой комплектации попадает под льготы (она стоит от 39 990 евро).

Новые денежные стимулы правительства ФРГ пойдут на пользу менее дорогим электромобилям. Например, можно ожидать увеличение продаж Peugeot e-208 GT (36 600 евро), Kia e-Niro (34 290 евро) и нового VW ID3 (33 589 евро), который появится у дилеров нынешним летом.

Правительство Германии планирует выделить 130 млрд. евро на восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. 2,2 млрд. евро из них пойдет на частичную оплату покупок электрокаров.

По материалам autonews.ua
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