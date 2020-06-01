Межбанк: спокойного рынка не будет

Пятница на валютном рынке пройдет со снижением объемов операций. Но это не значит, что все будет спокойно и тихо. По нашим прогнозам объемы операций на торгах снизятся до $160-190 млн при заключении до 440-540 сделок, а сама сессия будет условно разделена на две части – более активную до обеда и уже очень вялую вторую.

Главной причиной снижения активности рынка будут предстоящие три выходных. Украина отмечает Троицу и в понедельник не работает. Вчера большинство компаний закрыли свои основные сделки по валюте и сегодня лишь будут уже проводить только завершающие расчеты перед праздниками. Именно поэтому в первой половине сессии клиенты постараются успеть закрыть свои сделки и проплаты по максимуму, а во второй – на торгах уже останутся только спекулянты и единичные операции запоздавших клиентов.

Но спокойного рынка не будет. У спекулянтов появится отличный шанс “поиграть” с евро. ЕЦБ увеличивает на 600 млрд евро вливания в экономику через продолжение политики количественного смягчения (рынок закладывал в расчеты порядка 500 млрд) и такое решение европейского регулятора спровоцировало коррекцию фондового и валютного рынков. Пара евро/доллар на момент написания статьи уже находится на уровне 1,1360 и валютные ралли сегодня еще продолжатся. Вот на этом и будут сегодня в основном зарабатывать спекулянты, как работая на внешних рынках непосредственно по паре евро/доллар, так и за счет резких изменений курса евро относительно гривны.

Нацбанк продолжит пополнять резервы за счет интервенций при излишке доллара на торгах, а спекулянты сделают ставку на работу как в формате “в две стороны” по все валютам и на активную работу с евро. Особой активности крупных клиентов мы сегодня не ожидаем, что позволит спекулянтам также попытаться “качнуть” рынок по доллару при проведении небольших по суммам сделок.

По нашим прогнозам, 5 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,50-26,75 гривен, а по евро в пределах более широкого коридора 29,91-30,45 гривен с продолжением сильных колебаний котировок в течении дня.

На момент написания статьи НБУ уже дважды побывал на рынке с выкупом доллара в пределах коридора 26,60-26,62 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,66 / 26,68

евро – 30,03 / 30,05

российский рубль – 0,3844 / 0,3849

Курсы валют на Межбанке

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