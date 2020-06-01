Столичный прокурор попался на взятке в $100 тыс

Правоохранители задержали прокурора одной из местных прокуратур Киева при получении $100 тыс., которые он требовал за решение вопроса о закрытии уголовного производства, — сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«По предварительной информации, будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме $100 тыс. За деньги прокурор якобы должен был принять решение о закрытии уголовного производства, а также обещал в дальнейшем «крышевать» деятельность банка», — говорится в сообщении.

Так, правоохрантели задержали прокурора в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении банка. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Сейчас решается вопрос о сообщении прокурору о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.