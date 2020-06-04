0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Peugeot представила новый электрокар (фото)

Peugeot представила новый электрокар (фото)

Новый Peugeot e-Traveller появится на европейском рынке во второй половине текущего года.

Электрическая версия Peugeot Traveller построена на базе платформы EMP2, то есть новинка имеет то же шасси, что и стандартный вариант Traveller, а также его «двойники» – Opel Zafira Life и Citroen Spacetourer.

Читайте также: В мае рынок новых легковых авто упал на 15%: ТОП-5 самых популярных марок

В арсенале e-Traveller находится 100-киловаттный электродвигатель с пиковым крутящим моментом в 250 Нм и тяговая батарея на 50 киловатт-часов.


Фото: MMR

По циклу WLTP полного заряда хватает на 230 километров пути. При этом пополнить запас энергии батареи можно будет в зависимости от мощности зарядного устройства от получаса до 31 часа.

Для фургона будут доступны три режима езды – Eco, Normal и Power и три уровня рекуперации.


Фото: MMR

В списке оборудования Peugeot e-Traveller значатся медиасистема со специальной графикой, подогрев передних кресел, антипробуксовочная система Grip Control и функция предпускового прогрева или охлаждения салона с активацией данной опции со смартфона.

Стоимость новинки пока не названа.


Фото: MMR

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.