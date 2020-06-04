Peugeot представила новый электрокар (фото)

Новый Peugeot e-Traveller появится на европейском рынке во второй половине текущего года.

Электрическая версия Peugeot Traveller построена на базе платформы EMP2, то есть новинка имеет то же шасси, что и стандартный вариант Traveller, а также его «двойники» – Opel Zafira Life и Citroen Spacetourer.

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В арсенале e-Traveller находится 100-киловаттный электродвигатель с пиковым крутящим моментом в 250 Нм и тяговая батарея на 50 киловатт-часов.



Фото: MMR

По циклу WLTP полного заряда хватает на 230 километров пути. При этом пополнить запас энергии батареи можно будет в зависимости от мощности зарядного устройства от получаса до 31 часа.

Для фургона будут доступны три режима езды – Eco, Normal и Power и три уровня рекуперации.



Фото: MMR

В списке оборудования Peugeot e-Traveller значатся медиасистема со специальной графикой, подогрев передних кресел, антипробуксовочная система Grip Control и функция предпускового прогрева или охлаждения салона с активацией данной опции со смартфона.

Стоимость новинки пока не названа.



Фото: MMR