Peugeot представила новый электрокар (фото)

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Новый Peugeot e-Traveller появится на европейском рынке во второй половине текущего года.
Электрическая версия Peugeot Traveller построена на базе платформы EMP2, то есть новинка имеет то же шасси, что и стандартный вариант Traveller, а также его «двойники» – Opel Zafira Life и Citroen Spacetourer.
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В арсенале e-Traveller находится 100-киловаттный электродвигатель с пиковым крутящим моментом в 250 Нм и тяговая батарея на 50 киловатт-часов.
Фото: MMR
По циклу WLTP полного заряда хватает на 230 километров пути. При этом пополнить запас энергии батареи можно будет в зависимости от мощности зарядного устройства от получаса до 31 часа.
Для фургона будут доступны три режима езды – Eco, Normal и Power и три уровня рекуперации.
Фото: MMR
В списке оборудования Peugeot e-Traveller значатся медиасистема со специальной графикой, подогрев передних кресел, антипробуксовочная система Grip Control и функция предпускового прогрева или охлаждения салона с активацией данной опции со смартфона.
Стоимость новинки пока не названа.
Фото: MMR
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