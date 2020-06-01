Продажи Volvo в мае упали на 26%

Компания Volvo в мае 2020 года продала во всем мире 44 380 автомобилей, что на 26% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Однако, боссы шведского автогиганта уверены, что ситуация изменится в лучшую для них сторону уже в ближайшее время.

В Европе в мае продажи Volvo снизились на 50% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По-прежнему на спрос отрицательным образом влияла пандемия коронавируса. Также продажи упали в США, но не очень сильно – всего на 5%.

А вот в Китае в мае 2020 года компания Volvo смогла продать на 22% больше автомобилей, чем в прошлом году. Похоже, что китайцы смогли быстро оправиться от вспышки коронавируса.

Самые популярные модели «Вольво» в мае — среднеразмерный кроссовер XC60, компактный кроссовер XC40, а также большой кроссовер XC90.

Ранее сообщалось, что в 2019 году компания Volvo продала во всем мире 705 452 автомобиля. Это на 9,8% больше, чем в 2018 году. Лидерами по продажам были кроссоверы XC50, XC60 и XC90.