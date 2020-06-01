"Укрзализныця" направила поезда в западные области

Сегодня, 4 июня, “Укрзализныця” направила первые после карантина поезда в западные области Украины. Были возобновлены 7 направлений движения железнодорожных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

“Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах”, – говорится в сообщении.

Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

“Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет проводиться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах”, – сообщили в пресс-служб.



Инфографика “Укрзализныци”

Справка Finance.ua:

Укрзализныця в первый день возобновления курсирования пригородных поездов – 1 июня – перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров.

Укрзализныця с 1 июня начала первый этап возобновления курсирования пригородных поездов.

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