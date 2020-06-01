Украина в мае удвоила транзит нефти

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Укртранснафта в мае увеличила транспортировку нефти по сравнению с маем прошлого года на 89% – до 1,2 млн тонн. Транзит нефти через территорию Украины в мае вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 115% – до 952 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
“В мае 2020 года общий объем транспортировки нефти вырос по сравнению с маем прошлого года на 89% – с 641 тыс. тонн до 1,2 млн тонн”, – указали в АО.
В частности, в прошлом месяце Укртранснафта увеличила объем транспортировки нефти на НПЗ Украины по сравнению с маем прошлого года на 32% – до 262 тыс. тонн. Из них компания транспортировала на НПЗ 124 тыс. тонн украинской нефти и 138 тыс. тонн – азербайджанской.
“Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в мае 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 115% – до 952 тыс. тонн”, – говорится в сообщении.
В частности, более 859 тыс. тонн нефти Укртранснафта транспортировала для нужд НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии и более 91 тыс. тонн – для нужд Мозырского НПЗ (Беларусь), которые были поставлены для Беларуси в марте-апреле.
Общий объем транспортируемой нефти по результатам января-мая 2020 года составляет 6,2 млн тонн нефти (на 12% больше по сравнению с таким периодом в 2019 г.), из которых объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 1,1 млн тонн (на 23% больше, чем в январе-мае 2019 г.), а транзит – 5,1 млн тонн (увеличение на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г..
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