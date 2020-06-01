Рада усиливает ответственность за подкуп избирателей

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Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №3485, которым предлагается ряд поправок в уже действующий Избирательный кодекс.
Этот проект закона 4 июня поддержали 292 народных избранника.
“Законопроект должен устранить пробелы и несогласованности, изменить сроки и упростить избирательные процедуры и их унификацию”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
“Упрощается доступ к местной власти за счет уменьшения залога. Мы предлагаем уменьшить его в два раза. Также мы вводим двойное выдвижение. Это инновационно, такого не было в украинской истории. Один и тот же кандидат может выдвигаться и в областной совет, и в совет ОТО”, – отметил председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко.
Что предлагают депутаты:
Планируется проводить внеочередные, промежуточные, первые и дополнительные выборы только два дня в году – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
В год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз – в последнее воскресенье октября.
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