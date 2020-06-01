Рада усиливает ответственность за подкуп избирателей

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №3485, которым предлагается ряд поправок в уже действующий Избирательный кодекс.

Этот проект закона 4 июня поддержали 292 народных избранника.

“Законопроект должен устранить пробелы и несогласованности, изменить сроки и упростить избирательные процедуры и их унификацию”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

“Упрощается доступ к местной власти за счет уменьшения залога. Мы предлагаем уменьшить его в два раза. Также мы вводим двойное выдвижение. Это инновационно, такого не было в украинской истории. Один и тот же кандидат может выдвигаться и в областной совет, и в совет ОТО”, – отметил председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

Что предлагают депутаты:

в городах с населением от 15 тысяч человек проводить выборы по пропорциональной системе с открытыми списками. Только в малых населенных пунктах остается возможность выдвижения кандидатов путем самовыдвижения. В этом случае избиратели будут ставить две отметки: за партию и за кандидата от этой партии;

введение залога для кандидатов, которые будут идти по мажоритарке, в размере 20% от минимальной зарплаты;

для выдвиженцев по партийным спискам (крупные города) залог уменьшится в четыре раза. Так, на каждые 10 тыс. избирателей в городах с более 90 тыс. населения каждой партии придется сначала выложить одну минимальную зарплату, а за мэра – примерно миллион гривен;

усилить роль депутатских групп в местном избирательном процессе. Сейчас эти группы могут формироваться только для работы в парламенте, но вне его они не действуют. Однако, проект закона предлагает расширить их сферу, чтобы депутатские группы смогли влиять на формирование избирательных комиссий при условии заключения ими соглашения о сотрудничестве с одной партией;

использование инновационных технологий в избирательном процессе, таких как голосование на участке с помощью компьютера, подсчет голосов с помощью электронных систем, подача документов кандидатами в режиме онлайн.

Планируется проводить внеочередные, промежуточные, первые и дополнительные выборы только два дня в году – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз – в последнее воскресенье октября.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫