ПриватБанк показал прибыль за январь-апрель

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По данным НБУ, Приватбанк за апрель декларирует прибыль 6,86 млрд грн (тогда как за март было 0,27 млрд грн).
В целом за первые четыре месяца 2020 года национализированный банк отчитывается о прибыли 17,3 млрд грн (за аналогичный период 2019 года – 10,1 млрд грн).
Как свидетельствует статистика регулятора, существеннее всего на финрезультат Приватбанка за указанный период повлиял его положительный торговый результат, который составил 10,2 млрд грн (в т.ч. положительный результат от операций с финансовыми активами и обязательствами – 14,4 млрд грн, положительный результат от операций по купле-продаже – 1,1 млрд грн, а отрицательный результат от переоценки – 5,26 млрд грн).
Для сравнения: чистый процентный доход банка за январь-апрель был 7,04 млрд грн, а чистый комиссионный доход – 5,37 млрд грн.
Ранее Приватбанк сообщал, что по итогам 2020 года он планирует получить 17,5 млрд грн прибыли, тогда как за 2019 год прибыль составила 32,6 млрд грн.
Во второй половине июня банк на основании распоряжения Кабмина планирует перечислить в госбюджет 75% прибыли за прошлый год (24,5 млрд грн).
На 01.05.2020 Приватбанк декларировал показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на уровне 15,87% (требование НБУ – не менее 10%).
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