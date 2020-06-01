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"Большая стройка": Зеленский о программе строительства общежитий

"Большая стройка": Зеленский о программе строительства общежитий

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с Министерством инфраструктуры, премьером и Министерство регионального развития добавление в программу “Большая стройка” строительства общежитий.

Об этом глава государства заявил ходе рабочей поездки в Хмельницкую область, где он оценивал состояние реализации программы, сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, премьером и Минрегионом о том, чтобы в “Большое строительство” добавить сооружение общежитий в Украине” — сказал президент.

Он также отметил, что в рамках программы предусмотрено строительство в каждом регионе пяти школ, детсадов и спорткомплексов.

При этом, Зеленский выразил пожелание сдать в эксплуатацию все учебные заведения к 1 сентября.

“Возможно, все не будут готовы из-за коронавируса. Но в большинстве своем должны быть. Наша стратегия очень проста: за эти пять лет, которые нам предоставил народ Украины и Бог, построить максимальное количество таких инфраструктурно важных объектов”, — подчеркнул президент.

Во время рабочей поездки Зеленский ознакомился с ходом строительства детского сада в селе Давыдковцы Хмельницкого района. Общая стоимость проекта составляет более 27 млн грн.

По материалам Дело
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