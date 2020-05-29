Межбанк: среда продолжила тенденции недели

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Среда продолжила тенденции этой недели и прошла достаточно интересно на валютном рынке.
С одной стороны – особого избытка валюты, который бы уж очень сильно давил на курс доллара – на торгах не наблюдалось. Часть излишка осторожно и “без лишнего шума” выкупал СИТИбанк для своих клиентов-нерезидентов. Причем иностранцы сейчас работают небольшими лотами, чтобы не провоцировать спекулянтов и продавцов на вздергивание курса. “Помог” доллару в удержании его позиций и сам Нацбанк, который в самом начале сессии купил свои традиционные $20 млн по 26,76 гривен, а затем после обеда – еще докупил валюты в резервы по 26,73. Но говорить о значительных объемах этих интервенций регулятора мы бы не стали. По нашим оценкам НБУ купил всего до $35-50 млн излишка предложения, что явно не рекордная сумма даже в период карантина.
С другой стороны – постепенно оживляются импортеры нефтепродуктов ( на опасениях дальнейшего роста цен на международных рынках они активнее скупают валюту под свои расчеты) и параллельно несколько снизились продажи аграриев (посевная закончена и сейчас на короткий период у них снизилась потребность в гривневых ресурсах,а текущие траты они закрывают за счет реализации на внутреннем уровне уже овощей нового урожая). Не очень блистают объемами продаж и металлурги – традиционные внешние рынки сбыта их продукции существенно сузились из-за последствий мирового карантина. В конечном итоге – масштабы потенциального проседания курса доллара без вмешательства НБУ снижаются за счет активизации спроса.
Фактически Нацбанк сейчас без особых усилий балансирует между курсовыми интересами экспортеров и импортеров, выкупая незначительные (даже по меркам украинских торгов) объемы. Дефицит гривны и низкая платежеспособность бизнеса и населения оказывают поддержку такой “стабильности” нацвалюты как на межбанке, так и на наличном рынке. Но максимальный уровень проседания котировок доллара уже явно близко.
Ход торгов:
Предложение незначительно превышало спрос в первые два часа сессии, но покупатели и продавцы не особо спешили заключать сделки на основные суммы, определяясь с оптимальным для себя курсом. СИТИбанк выходил на торги с порционной скупкой доллара, чтобы не расшатывать рынок и не активизировать спекулянтов. С утренних 26,76/26,79 гривен доллар к 12 часам подрос на 1 копейку при покупке – до 26,77/26,79. После СИТИбанка спрос был достаточно вялым и НБУ быстро купил свои $20 млн по 26,76 гривен. Как только регулятор ушел – курс просел до 26,735/26,76 к обеду и до 26,73/26,75 к 15 часам. За это время на торгах опять появлялся Нацбанк с покупкой по 26,73. После 15:30 котировки при уже почти полном отсутствии спроса еще снизились до 26,72/26,74 гривен за доллар и на этом уровне торги завершились.
Главные события 3 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,73 / 26,75
евро – 29,95 / 29,97
российский рубль – 0,3893 / 0,3898
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1235 / 1,1237
Курсы валют на Межбанке
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