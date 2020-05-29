Румыния разрешила въезд в страну: условия

Румыния разрешила въезд в страну некоторым категориям граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В Румынию смогут въехать: граждане Румынии и члены их семей; граждане и члены семей граждан других государств Евросоюза с постоянным местом жительства в Румынии; лица, у которых есть долгосрочная виза одного из государств Европейского Союза; лица, въезжающие с целью работы, которые могут это подтвердить специальной визой; дипломатические работники, сотрудники международных организаций, военные или лица, предоставляющие гуманитарную помощь; лица, которые путешествуют транзитом; лица, нуждающиеся в международной защите.

Уточняется, что въезжающие в Румынию должны пройти изоляцию по определенному адресу. К нарушителям требования по самоизоляции в своем доме или отеле будет применена принудительная ведомственная изоляция на 14 суток за свой счет.

Не требуется проходить изоляцию следующим категориям лиц:

водители грузовых и пассажирских транспортных средств;

члены Европарламента, персонал службы нацобороны, общественного порядка и нацбезопасности;

экипажи воздушных и морских судов, механики железнодорожного транспорта;

учащиеся в учебных заведениях Румынии, которые должны сдать годовые экзамены;

дипломатические работники и члены их семей;

работники иностранных компаний, имеющих представительства в Румынии, у которых при себе есть рапорты с экономическими показателями на румынской территории;

лица, въезжающие в Румынию для предоставления услуг по обслуживанию медицинского оборудования, работы в научной отрасли, сфере обороны и нацбезопасности;

работники румынских экономических операторов, которые производили работы за границей согласно действующим контрактам.

В Украине с 25 мая заработало метро, а с 1 июня возобновились железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.