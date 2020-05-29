Румыния разрешила въезд в страну: условия

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Румыния разрешила въезд в страну некоторым категориям граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
В Румынию смогут въехать: граждане Румынии и члены их семей; граждане и члены семей граждан других государств Евросоюза с постоянным местом жительства в Румынии; лица, у которых есть долгосрочная виза одного из государств Европейского Союза; лица, въезжающие с целью работы, которые могут это подтвердить специальной визой; дипломатические работники, сотрудники международных организаций, военные или лица, предоставляющие гуманитарную помощь; лица, которые путешествуют транзитом; лица, нуждающиеся в международной защите.
Уточняется, что въезжающие в Румынию должны пройти изоляцию по определенному адресу. К нарушителям требования по самоизоляции в своем доме или отеле будет применена принудительная ведомственная изоляция на 14 суток за свой счет.
Не требуется проходить изоляцию следующим категориям лиц:
В Украине с 25 мая заработало метро, а с 1 июня возобновились железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
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