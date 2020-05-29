Кольца Oura могут предвидеть болезнь COVID-19

Одна из проблем, препятствующих прекращению распространения COVID-19, заключается в том, что индивидуумы, у которых еще нет симптомов, могут распространять вирус до того, как осознают, что заражены.

В апреле исследователи из Университета Западной Вирджинии (WVU) Рокфеллеровского института нейробиологии (RNI) и WVU Medicine решили испытать, смогут кольца Oura и специально разработанная технология распознать признаки заболевания до появления первых симптомов. Теперь исследователи сообщили о положительном результате тестирования.

По словам ученых, их цифровая платформа может выявлять симптомы с точностью более 90%. Их подход основан на неврологии и предлагает участникам отслеживать стресс, тревогу, память и другие психологические и когнитивные биометрии в приложении RNI. Oura Ring собирает физиологические данные, такие как температура тела, вариабельность сердечного ритма, частота сердечных сокращений в покое, частота дыхания и характер сна. Затем технология анализирует все эти данные.

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Хотя платформа и предлагает уровень точности в 90%, есть немалая вероятность, что чьи-то признаки останутся без должного внимания. Например, если 1000 человек используют систему, 100 человек могут получить неточные результаты.

«Мы считаем, что эта платформа будет неотъемлемой частью защиты работников здравоохранения, служб первичного реагирования и сообществ, поскольку мы адаптируемся к жизни в эпоху COVID-19», – сказал Али Резаи, исполнительный председатель RNI.

Сейчас платформа тестируется более 600 медицинскими работниками и специалистами первой медицинской помощи.