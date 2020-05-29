Правительство изменило программу «5-7-9%" на кредиты под 0%

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Ставки по кредитной программе “5-7-9” фактически снизились для заемщиков до 0%. Программа позволяет рефинансировать старые кредиты для малого бизнеса.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, программа “5-7-9%” на сегодня стала практически программой 0% и дает возможность малому и микробизнесу рефинансировать свои существующие кредиты.
“Уже в 9 банках подписаны соглашения под 0% с отсрочкой уплаты тела кредита на 1 год. Программа “5-7-9%” трансформирована в программу 0% под кредиты для малого и микробизнеса”, – подчеркнул Шмыгаль.
Как сообщил премьер, на сегодня выдано более 250 млн грн кредитов, но этого точно было недостаточно в карантинных и кризисных условиях.
“Поэтому Кабмин предлагает ВР поддержать программу “Новые деньги”, мы сможем рассматривать возможность выдачи малому, среднему и микробизнесу кредитов под дешевые проценты”, – заявил он.
Что предусматривает программа “Новые деньги”. Кредитование на 5 млрд грн для микро-, малого и среднего бизнеса, государство гарантирует 80% тела кредита перед банком.
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