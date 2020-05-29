Правительство изменило программу «5-7-9%" на кредиты под 0%

Ставки по кредитной программе “5-7-9” фактически снизились для заемщиков до 0%. Программа позволяет рефинансировать старые кредиты для малого бизнеса.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, программа “5-7-9%” на сегодня стала практически программой 0% и дает возможность малому и микробизнесу рефинансировать свои существующие кредиты.

“Уже в 9 банках подписаны соглашения под 0% с отсрочкой уплаты тела кредита на 1 год. Программа “5-7-9%” трансформирована в программу 0% под кредиты для малого и микробизнеса”, – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщил премьер, на сегодня выдано более 250 млн грн кредитов, но этого точно было недостаточно в карантинных и кризисных условиях.

“Поэтому Кабмин предлагает ВР поддержать программу “Новые деньги”, мы сможем рассматривать возможность выдачи малому, среднему и микробизнесу кредитов под дешевые проценты”, – заявил он.

Что предусматривает программа “Новые деньги”. Кредитование на 5 млрд грн для микро-, малого и среднего бизнеса, государство гарантирует 80% тела кредита перед банком.

Справка Finance.ua:

Программа “Новые деньги” будет предусматривать финансирование микро- и малых предприятий, то есть компаний с оборотом в эквиваленте до 10 млн евро. Цель ее – предоставить финансирование на первоочередные цели: выплаты зарплаты, оплату коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей.

При этом программа будет содержать требования относительно фонда оплаты труда и количества персонала заемщиков.

Малый и средний бизнес сможет привлечь кредиты под государственные гарантии по программе “Новые деньги” под личное поручительство.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.