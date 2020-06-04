Где зарплата сейчас выше, чем до карантина

Сменить профессию, чтобы найти более прибыльную сферу деятельности, можно и на карантине. Даже во время карантинных ограничений есть категории, в которых как раз наблюдается рост зарплат.

Об этом свидетельствует аналитика портала для поиска работы work.ua о том, как изменился уровень зарплат в вакансиях на конец мая по сравнению с началом карантина (данные за 10 марта и 26 мая).

Недвижимость

На конец мая зарплата агентов по продаже и аренде недвижимости, менеджеров по работе с клиентами в этой сфере и других специалистов составила в среднем 20 031 грн. Это на 660 грн или 3,5% больше, чем незадолго до начала карантина. 10 марта средняя зарплата в вакансиях из категории «Недвижимость» составила 19 371 грн.

Интересно, что в резюме из этой категории наоборот стали указывать более низкую зарплату. На 26 мая эта цифра 16256 грн, тогда как в начале марта была 18116 грн. Разница — почти 2 тысячи гривен.

Сельское хозяйство

Средняя предлагаемая зарплата на 26 мая составляет 13 647 грн, что примерно на 300 грн или на 2% больше, чем перед карантином (тогда работодатели предлагали в среднем 13 351 грн).

При этом соискатели в этой категории стали более требовательными. Сейчас они указывают в вакансиях желаемую зарплату 15 930 грн, что на 800 грн выше, чем перед началом карантина.

Страхование

Почти на 900 грн выросла зарплата, которую своим будущим работникам предлагают работодатели. 10 марта она составила 11 696 грн, а 26 мая — 12 588 грн. В процентном представлении эта разница составляет 7,5%.

Примечательно, что зарплаты, указанной в резюме, такой резкий рост не коснулся. Данные сейчас и на пороге карантина отличаются всего на 350 грн. (10 марта — 13 123 грн, а 26 мая — 13 473 грн.)

Топ-менеджмент

Указанные в вакансиях зарплаты выросли в среднем на 7% (что равно 1 400 грн). В начале весны средняя зарплата в вакансиях топ-менеджеров была 19 892 грн, а в конце — 21 300 грн.

Сами соискатели же, наоборот, за анализируемый период немного снизили запросы в резюме: с 23 303 грн до 23 071 грн — на 232 грн.

Транспорт

10 марта средняя зарплата по вакансиям в категории «Транспорт, автобизнес» составила 15 173 грн, по последним данным (на 26 мая) сумма — 15 251 грн. Разница — 78 грн или 0,5%.

Соискатели, наоборот, стали указывать в резюме желаемую зарплату ниже 14 723 грн вместо 14 817 грн в начале весны.

Финансы

Работодатели в начале марта предлагали кандидатам в среднем 11 100 грн, а в конце мая — уже 11 315 грн. Плюс 215 грн или 2%.

Соискатели поддержали тенденцию к росту зарплат и тоже стали указывать в резюме более высокие пожелания — 13 734 грн вместо 12 930 грн.

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