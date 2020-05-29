Ethereum может обогнать биткойн по темпам роста

Вторая по рыночной стоимости криптовалюта, Ethereum (ETH), может опередить биткойн по темпам роста цены. Такое мнение высказал известный макроинвестор Рауль Пал.

Эксперт опубликовал ряд сообщений на своей странице в Twitter, посвященных росту цены Bitcoin, пишет ForkLog. В то же время, о том, когда второй по рыночной капитализации криптовалюте удастся превзойти биткойн, Пал не рассказал. По словам эксперта, цена Ethereum будет расти наравне с биткойном.

Рауль Пал не назвал конкретного временного отрезка, когда Ethereum все же превзойдет биткойн по своей стоимости. Но в течение последней недели рыночная цена Ethereum выросла более чем на 20%.

Такой стремительный подъем говорит о том, что ETH уже обогнал биткойн по темпам роста в краткосрочный период. Также Ethereum установил еще один рекорд. Так, объем длинных позиций криптовалюты на бирже Bitfinex достиг исторического максимума на уровне 435 миллионов долларов.

В результате Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum, заявил о завершении разработки решений для масштабирования сети ETH на втором уровне. Этому объявлению предшествовало то, что разработчик OmiseGO представил решения для масштабирования ETH. Ранее этой разработкой воспользовался Tether.

По состоянию на среду, 3 июня 2020 года, цена Ethereum составляет 236,91 доллара за одну единицу криптовалюты. Стоимость биткойна – 9 519,49 доллара за BTC. Накануне цена биткойна превысила 10 тысяч долларов.