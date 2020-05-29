Ethereum может обогнать биткойн по темпам роста

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вторая по рыночной стоимости криптовалюта, Ethereum (ETH), может опередить биткойн по темпам роста цены. Такое мнение высказал известный макроинвестор Рауль Пал.
Эксперт опубликовал ряд сообщений на своей странице в Twitter, посвященных росту цены Bitcoin, пишет ForkLog. В то же время, о том, когда второй по рыночной капитализации криптовалюте удастся превзойти биткойн, Пал не рассказал. По словам эксперта, цена Ethereum будет расти наравне с биткойном.
Рауль Пал не назвал конкретного временного отрезка, когда Ethereum все же превзойдет биткойн по своей стоимости. Но в течение последней недели рыночная цена Ethereum выросла более чем на 20%.
Такой стремительный подъем говорит о том, что ETH уже обогнал биткойн по темпам роста в краткосрочный период. Также Ethereum установил еще один рекорд. Так, объем длинных позиций криптовалюты на бирже Bitfinex достиг исторического максимума на уровне 435 миллионов долларов.
В результате Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum, заявил о завершении разработки решений для масштабирования сети ETH на втором уровне. Этому объявлению предшествовало то, что разработчик OmiseGO представил решения для масштабирования ETH. Ранее этой разработкой воспользовался Tether.
По состоянию на среду, 3 июня 2020 года, цена Ethereum составляет 236,91 доллара за одну единицу криптовалюты. Стоимость биткойна – 9 519,49 доллара за BTC. Накануне цена биткойна превысила 10 тысяч долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривенВчера, 19:22 - 3113 22
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нет9 ч. назад - 11175 13
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)7 ч. назад - 2533 11
В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДД3 ч. назад - 993 7
Зеленский объяснил, как решить проблему “кадрового голода” в Украине6 ч. назад - 1522 7
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нет9 ч. назад - 11175 13
Когда работодатель вправе отстранить работника от работы - ответ ГострудаВчера, 19:00 - 5808
Некоторых пенсионеров освободили от уплаты ЕСВВчера, 17:00 - 3942 2
«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривенВчера, 19:22 - 3113 22
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)7 ч. назад - 2533 11
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)7 ч. назад - 297
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаПозавчера, 12:38 - 871 4
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3039 3
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1168
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 1030 1