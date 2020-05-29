Нефть продолжает дорожать на фоне надежд на восстановление спроса

Цена на нефть марки Brent превысила $ 40 за баррель в среду впервые с марта на фоне оптимизма вокруг перспективы продолжения рекордных сокращений добыфчи ОПЕК +, а также надежд на восстановление спроса, ослабленного эпидемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $40,21 баррель, что на $0,64 (1,62%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX выросли в цене на $0,96 (2,61%) – до $37,77 за баррель.

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Оба эталонных контракта резко подорожали в последние недели с апрельских минимумов, чему способствует продолжающееся восстановление экономики в Китае и медленное смягчение карантинных мероприятий в других странах.