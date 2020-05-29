Нефть продолжает дорожать на фоне надежд на восстановление спроса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Цена на нефть марки Brent превысила $ 40 за баррель в среду впервые с марта на фоне оптимизма вокруг перспективы продолжения рекордных сокращений добыфчи ОПЕК +, а также надежд на восстановление спроса, ослабленного эпидемией коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $40,21 баррель, что на $0,64 (1,62%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX выросли в цене на $0,96 (2,61%) – до $37,77 за баррель.
Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.
Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.
Оба эталонных контракта резко подорожали в последние недели с апрельских минимумов, чему способствует продолжающееся восстановление экономики в Китае и медленное смягчение карантинных мероприятий в других странах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривенВчера, 19:22 - 2152 12
За первый день работы автофиксации ПДД в Киеве зарегистрировано более 35 тысяч нарушенийВчера, 11:31 - 1311 9
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нет3 ч. назад - 1698 6
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)Около часа назад - 1201 5
Рожкова назвала условия появления ипотеки под 10%Вчера, 11:02 - 1942 5
Некоторых пенсионеров освободили от уплаты ЕСВВчера, 17:00 - 3670 2
Прогноз по курсу на июнь - мнение аналитиковВчера, 14:58 - 3074 2
Когда работодатель вправе отстранить работника от работы - ответ ГострудаВчера, 19:00 - 2344
«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривенВчера, 19:22 - 2152 12
Рожкова назвала условия появления ипотеки под 10%Вчера, 11:02 - 1942 5
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)58 мин. назад - 62
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаПозавчера, 12:38 - 793 4
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2933 3
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1119
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 994 1