Viber получил новую функцию "Незабудка"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Viber, популярнейшее приложение для общения в интернете, разработал чат-бот, с помощью которого любой пользователь сможет создавать напоминания о предстоящих событиях и делах непосредственно внутри приложения.
Он позволяет задавать оповещения о важных событиях и делах, связанных с разными сферами жизни человека, оставлять к ним комментарии, а также выбирать желаемую дату, время и частоту напоминания. Функция есть в открытом доступе для всех пользователей Viber на украинском и русском языках.
Читайте также: TikTok в апреле заработал больше всего денег среди всех мобильных приложений в мире
Это уже не первая функция Viber, разработанная для систематизации и управления задачами в середине программы. Ранее в начале 2020 года команда Rakuten Viber создала «Мои заметки» – специальный раздел в списке чатов, с помощью которого можно создавать списки дел, отмечать их по мере выполнения, сохранять отдельные сообщения и документы любого формата и размера. Заметки доступны как в мобильной, так и desktop-версии приложения, поскольку они синхронизируются на всех устройствах, к которым привязан аккаунт Viber.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Apple закрыла свои магазины в США из-за вандализмаВчера, 03:00 - 1485 13
Инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины в рамках меморандума по зеленой энергетикеПозавчера, 21:30 - 2811 8
За первый день работы автофиксации ПДД в Киеве зарегистрировано более 35 тысяч нарушенийВчера, 11:31 - 1050 7
Новая мошенническая схема набрала обороты в Украине: ее сравнили с B2B JewelryПозавчера, 18:25 - 7553 4
Рожкова назвала условия появления ипотеки под 10%Вчера, 11:02 - 1655 4
В Пенсионном Фонде рассказали о росте минимальной пенсииВчера, 09:00 - 25562
Кого сократили за карантин, и какую работу начали искать с его послаблениемВчера, 10:02 - 5642
Hyundai показала новую Sonata (фото)Вчера, 02:24 - 4680 1
Пенсионеров освободили от уплаты ЕСВВчера, 17:00 - 2902 1
Прогноз по курсу на июнь - мнение аналитиковВчера, 14:58 - 2523 1
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаПозавчера, 12:38 - 741 4
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2840 2
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1093
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 979 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 1095 1