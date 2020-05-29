Viber получил новую функцию "Незабудка"

Viber, популярнейшее приложение для общения в интернете, разработал чат-бот, с помощью которого любой пользователь сможет создавать напоминания о предстоящих событиях и делах непосредственно внутри приложения.

Он позволяет задавать оповещения о важных событиях и делах, связанных с разными сферами жизни человека, оставлять к ним комментарии, а также выбирать желаемую дату, время и частоту напоминания. Функция есть в открытом доступе для всех пользователей Viber на украинском и русском языках.

Читайте также: TikTok в апреле заработал больше всего денег среди всех мобильных приложений в мире

Это уже не первая функция Viber, разработанная для систематизации и управления задачами в середине программы. Ранее в начале 2020 года команда Rakuten Viber создала «Мои заметки» – специальный раздел в списке чатов, с помощью которого можно создавать списки дел, отмечать их по мере выполнения, сохранять отдельные сообщения и документы любого формата и размера. Заметки доступны как в мобильной, так и desktop-версии приложения, поскольку они синхронизируются на всех устройствах, к которым привязан аккаунт Viber.