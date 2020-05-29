«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривен

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Из Госрезерва пропало почти 200 тысяч тонн зерна. По официальной версии, его съели мыши.
Об этом заявил советник Министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.
«Почти 2 700 вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. Сумма убытков более 800 млн грн. Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов-зерновозов», – так это прокомментировал советник Арсена Авакова.
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Напомним, 13 мая Кабмин уволил главу Госрезерва Ярослава Погорелого, решившего провести массовые проверки на госпредприятиях Госрезерва. Он выявил многочисленные расхищения и проработал на должности менее полугода. Позже в интервью он заявил, что Госрезерв разворован и пуст. Такая ситуация создавалась годами.
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