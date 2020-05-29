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«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривен

«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривен

Из Госрезерва пропало почти 200 тысяч тонн зерна. По официальной версии, его съели мыши.

Об этом заявил советник Министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.

«Почти 2 700 вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. Сумма убытков более 800 млн грн. Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита. Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов-зерновозов», – так это прокомментировал советник Арсена Авакова.

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Напомним, 13 мая Кабмин уволил главу Госрезерва Ярослава Погорелого, решившего провести массовые проверки на госпредприятиях Госрезерва. Он выявил многочисленные расхищения и проработал на должности менее полугода. Позже в интервью он заявил, что Госрезерв разворован и пуст. Такая ситуация создавалась годами.

По материалам Информатор Деньги
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