В Украине прогнозируют резкое падение урожая зерна

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В 2020 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине может упасть более чем на 10% и составит около 67,5 млн тонн (-7,7 млн тонн).
Такой прогноз дает Национальный научный центр Институт аграрной экономики.
“Такое снижение произойдет в основном за счет уменьшения производства озимой пшеницы – до 24,2 млн тонн (-12,5%), кукурузы на зерно – до 32,2 млн тонн (-10,3%), а также ячменя – до 8, 1 млн тонн (-8,7%)”, – считают в институте.
При этом ожидается рост производства ржи – до 355,4 тыс. тонн (+ 6,7%), яровой пшеницы – до 696,8 тыс. тонн (+ 5,3%), гречихи – до 96,4 тыс. тонн (+ 13,3%) и гороха – до 687,4 тыс. тонн (+ 20,0%).
Практически на уровне 2019 года сохранится производство риса – 54,5 тыс. тонн (-0,2%). Относительно других зерновых культур также прогнозируется небольшой спад. В частности, производство овса уменьшится на 2%, проса – на 1,6%.
“С учетом погодных условий и снижения доходности основных сельскохозяйственных культур в прошлом году прогнозные показатели определялись по пессимистическому сценарию, тогда как по среднему прогнозу снижение объемов производства зерновых составит не более 3%”, – говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что прогнозируемое снижение объемов урожая зерновых в 2020 году не является критическим для Украины.
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