Прогноз по курсу на июнь - мнение аналитиков

Курс гривны в июне будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн за доллар США. Давление на национальную валюту усилится по мере выхода страны из карантина, прогнозируют аналитики Forex Club.

В июне импортеры начнут активнее выходить на рынок, что приведет к росту спроса на валюту. А поскольку экспорт товаров и сырья на внешние рынки, как ожидается, останется ограниченным, давление на гривну может усилиться, считают аналитики.

Кроме того, спрос со стороны иностранных инвесторов на украинские долговые бумаги существенно снизился. Так, только в мае нерезиденты вывели из украинских государственных облигаций 6,4 млрд гривен, тогда как с начала года – 11,6 млрд гривен. По мнению аналитиков в июне инвесторы продолжат выходить из ОВГЗ, продавая свои позиции как на вторичном рынке, так и дожидаясь погашения.

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«Активность со стороны экспортеров и предложение валюты на рынке будут сдержанными. С одной стороны, наблюдается низкий спрос и низкие цены на экспортные товары, а, с другой стороны, усиливается политика экономического протекционизма стран-импортеров и девальвационные риски для локальных валют, что значительно повышает конкуренцию украинских товаров на мировых рынках», – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club.

А вот поддержку гривне оказывают улучшенные прогнозы урожая на 2020/2021 маркетинговый год. По данным Украинской зерновой ассоциации, Украина может повторить прошлогодний рекордный урожай зерна – прогноз увеличен с 94 млн тонн до 98 млн тонн. В то же время экспорт зерновых и масличных может повыситься до 58,5 млн тонн.

Кроме того, поддержку гривне окажет решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении Украине в июне очередного транша финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов США в рамках новой программы Stand-by. А также решение Еврокомиссии от имени ЕС выделить Украине 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи (МФА). Это станет позитивным сигналом для международных инвесторов.

«Вероятно, НБУ продолжит активно оказывать влияние на валютный рынок. В мае регулятор не дал укрепиться гривне выше 26,5 гривен за доллар США, выкупив на межбанке 660 млн долларов США. А также сдерживал ослабление гривны выше 27 гривен за доллар США. Скорее всего, в июне НБУ будет придерживаться этого же торгового коридора, однако если спрос существенно превысит предложение, даст гривне просесть», – прогнозируют аналитики.