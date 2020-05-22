НБУ: Впервые с марта нет оттока срочных валютных депозитов

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В Нацбанке заявили, что в мае 2020-го объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения практически не изменились.
Об этом сообщает регулятор.
В мае стоимость новых срочных гривневых вкладов продолжала снижаться, как и раньше, наиболее заметно по краткосрочным депозитам.
Темпы оттока валютных средств остаются ниже, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. И впервые с марта не происходит отток срочных валютных депозитов.
Гривневые средства населения в мае превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока в марте.
Ранее Finance.ua писал, что население стало менее осведомленным о системе гарантирования вкладов: в опросе 2017 года доля тех, кто декларировал знания, составляла 19%, что на 4 процентных пункта больше, чем в опросе 2019 года. В ФГВФЛ предполагают, что снижение уровня знаний может быть связано с меньшей медиаактивностью вокруг темы вывода банков с рынка из-за уменьшения количества таких случаев. В 2018 году лишь один банк признан банкротом, в 2019 банкротств не было. За два года возросла осведомленность о том, как начинается процесс выплаты гарантированного возмещения по вкладам.
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