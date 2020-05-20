Что знают украинцы о гарантии возврата банковских вкладов (инфографика)

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Население стало менее осведомленным о системе гарантирования вкладов: в опросе 2017 года доля тех, кто декларировал знания, составляла 19%, что на 4 процентных пункта больше, чем в опросе 2019 года.
Об этом свидетельствуют результаты исследования ФГВФЛ, представленные во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».
Почему меньше знают? В ФГВФЛ предполагают, что снижение уровня знаний может быть связано с меньшей медиаактивностью вокруг темы вывода банков с рынка из-за уменьшения количества таких случаев. В 2018 году лишь один банк признан банкротом, в 2019 банкротств не было.
Что показали результаты опроса:
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За два года возросла осведомленность о том, как начинается процесс выплаты гарантированного возмещения по вкладам. Значительно возросла доля правильных ответов (основанием для начала выплат является отнесение банка к категории неплатежеспособных): рост составил 15 процентных пунктов (с 58% в 2017 году до 73% в 2019 году).
Инфографика: отчет ФГВФЛ
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