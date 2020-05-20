Что знают украинцы о гарантии возврата банковских вкладов (инфографика)

Население стало менее осведомленным о системе гарантирования вкладов: в опросе 2017 года доля тех, кто декларировал знания, составляла 19%, что на 4 процентных пункта больше, чем в опросе 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ФГВФЛ, представленные во время онлайн-презентации на тему «Как за два года изменилась осведомленность о гарантировании вкладов и финансовые настроения граждан».

Почему меньше знают? В ФГВФЛ предполагают, что снижение уровня знаний может быть связано с меньшей медиаактивностью вокруг темы вывода банков с рынка из-за уменьшения количества таких случаев. В 2018 году лишь один банк признан банкротом, в 2019 банкротств не было.

Что показали результаты опроса:

доля тех, кто мало знает о гарантии, снизилась (42% в 2019 против 50% в 2017);

зато доля тех, кто не знает ничего, существенно выросла с 31% в 2017 году до 43% в 2019 году.

значительно чаще о системе гарантирования вкладов знают те категории граждан, которые имеют срочный депозит или текущие счета в гривне или в иностранной валюте: среди этой аудитории доля ответов «Нет, не знаю ничего» составляет лишь 19%, а доля ответов «Да, знаю» – 37%;

среди тех, кто не имеет счетов, доля ответов «Нет, не знаю ничего» достигает 68%.

Читайте также: Что должен помнить каждый вкладчик банка в Украине

За два года возросла осведомленность о том, как начинается процесс выплаты гарантированного возмещения по вкладам. Значительно возросла доля правильных ответов (основанием для начала выплат является отнесение банка к категории неплатежеспособных): рост составил 15 процентных пунктов (с 58% в 2017 году до 73% в 2019 году).



Инфографика: отчет ФГВФЛ

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 марта 2020 года физлица держали в банках 495,2 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем на начало февраля 2020 года.

В реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка (на 1 марта 2020 года). Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало марта 2020 года, составила 11,3 млрд грн.

Самые интересные и важные новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька — всегда в нашем телеграмм-канале Finance_ukr 🤫