Греция обещает возмещать расходы туристам, которые заболеют коронавирусом

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Греция обещает возмещать стоимость проживания на карантине иностранным туристам, которые заболеют коронавирусом.
Как пишет “Европейская правда” со ссылкой на Politico, об этом сегодня заявил представитель правительства Стелиос Петсас.
Правительство Греции обещает возмещать стоимость проживания на карантине туристам, которые во время отдыха в стране этим летом заболеют коронавирусом. Детали относительно того, где будут размещены такие туристы и чего ожидать родственникам или друзьям, которые путешествовали вместе с ними, должны объявить в ближайшие дни.
С 1 июня в стране начинается новый этап ослабления карантина: разрешили открыться отелям, бассейнам, полям для гольфа, массажным и тату-салонам. Все предприятия должны соблюдать строгие правила физической дистанции и гигиены.
Напомним, Греция объявила, что разрешит въезд гражданам из всех стран, но часть из них будет обязана проходить тестирование на коронавирус по прибытии и карантин в течение 1-2 недель.
Сначала страна планировала с 15 июня впускать без обязательного тестирования и карантина туристов из 29 стран, в том числе из Китая.
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