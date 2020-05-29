Общественный транспорт Киева окончательно перейдет на е-билет

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С 1 июля общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в FACEBOOK.
Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:
Электронный билет можно приобрести:
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