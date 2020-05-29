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Общественный транспорт Киева окончательно перейдет на е-билет

Общественный транспорт Киева окончательно перейдет на е-билет

С 1 июля общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в FACEBOOK.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:

  • KyivSmartCard;
  • карты метро (до 31.03.2021);

Kyiv Smart Card – как это работает 🚇

  • бесконтактной банковской карты любой платежной системы (в желтых турникетах в метро);
  • мобильных приложений Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard;
  • разового билета с QR-кодом (бумажным или электронным).

Электронный билет можно приобрести:

По материалам Finance.UA
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