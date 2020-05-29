Общественный транспорт Киева окончательно перейдет на е-билет

С 1 июля общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в FACEBOOK.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:

KyivSmartCard;

карты метро (до 31.03.2021);

бесконтактной банковской карты любой платежной системы (в желтых турникетах в метро);

мобильных приложений Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard;

разового билета с QR-кодом (бумажным или электронным).

Электронный билет можно приобрести: