Volkswagen представил новый кроссовер VW Nivus (фото)

Volkswagen официально представил в Интернете свой новый кроссовер VW Nivus. Его продажи начнутся летом нынешнего года, но в Европе он появится только в 2021 году.

Nivus относится к сегменту компактных кроссоверов. Он построен на платформе MQB-A0, которая является более дешевой версией платформы MQB. Его длина составляет 4 266 мм, высота – 1 493 мм, а колесная база – 2 566 мм. Объем багажника – 415 литров.

VW Nivus получил спортивный дизайн кузова с элементами купе. Сейчас кроссоверы-купе пользуются большой популярностью. Именно поэтому Volkswagen остановился на таком дизайне для своей новой модели.



Фото: autonews.ua

Этот новый кроссовер имеет большой набор современного оборудования уже в базовой комплектации, в том числе шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического экстренного торможения.

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В линейку двигателей входят несколько агрегатов. Базовым будет 1,0 л турбомотор мощностью 128 л.с, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Будет также версия с 1,4 л двигателем мощностью 150 л.с.



Фото: autonews.ua

Volkswagen начнет продавать кроссовер VW Nivus летом нынешнего года. Вначале он появится только в Бразилии, а потом уже и в других странах мира. В Европе его продажи начнутся в 2021 году. В базовой комплектации Nivus будет стоить от 14 800 долларов. Это на 1 600 долларов дешевле, чем стоит VW T-Cross 200 TSI в базовой комплектации с механической коробкой передач.