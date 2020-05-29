Hyundai показала новую Sonata (фото)

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В Китае представили длиннобазовую модификацию седана Hyundai Sonata. Новинка отличается не только размерами, но и оформлением салона.
В частности, цифровая панель приборов и экран информационно-развлекательной системы в таком автомобиле объединены в единый элемент, как MBUX Mercedes-Benz.
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Как сообщают китайские СМИ, длина такой Hyundai Sonata составляет 4955 мм, а колесная база – 2890 мм.
Фото: MMR
Таким образом, расстояние между осями у новинки на 50 мм больше, чем у стандартного седана, в длину разница составляет 55 мм. Однако кроме размеров, здесь есть различия в оформлении интерьера и в моторной линейке.
Фото: MMR
В линейку моторов китайского Hyundai Sonata входят турбомотор из семейства Smartstream. Это 4-цилиндровые агрегаты объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 170 и 240 л.с. соответственно. Младший двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT, старший – с 8-ступенчатой АКПП.
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