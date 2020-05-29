0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Hyundai показала новую Sonata (фото)

Hyundai показала новую Sonata (фото)

В Китае представили длиннобазовую модификацию седана Hyundai Sonata. Новинка отличается не только размерами, но и оформлением салона.

В частности, цифровая панель приборов и экран информационно-развлекательной системы в таком автомобиле объединены в единый элемент, как MBUX Mercedes-Benz.

Читайте также: Hyundai показал, какой будет Elantra седьмого поколения

Как сообщают китайские СМИ, длина такой Hyundai Sonata составляет 4955 мм, а колесная база – 2890 мм.


Фото: MMR

Таким образом, расстояние между осями у новинки на 50 мм больше, чем у стандартного седана, в длину разница составляет 55 мм. Однако кроме размеров, здесь есть различия в оформлении интерьера и в моторной линейке.


Фото: MMR

В линейку моторов китайского Hyundai Sonata входят турбомотор из семейства Smartstream. Это 4-цилиндровые агрегаты объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 170 и 240 л.с. соответственно. Младший двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT, старший – с 8-ступенчатой ​​АКПП.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.