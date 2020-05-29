В Японии разработали технологию "смешанной реальности" для борьбы с COVID-19

Японские ученые проводят испытания новой технологии, позволяющей определять диагноз, не приближаясь к пациенту, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

«В Японии проходит испытания новая технология, которая получила название Mixed Reality (MR) или «Смешанная реальность», с целью обеспечить безопасность медицинского персонала в процессе лечения инфицированных коронавирусом пациентов», – говорится в сообщении.

Читайте также: Американская компания представила VR-гарнитуру с рекордным разрешением

Эксперименты с использованием этой новой технологии проводит научно-исследовательская лаборатория университета Тейке в Токио.

Благодаря специальному дисплею, который надевается на голову, врач может одновременно наблюдать за реальной картиной и трехмерным изображением, возникающим в линзах встроенных очков.