В Японии разработали технологию "смешанной реальности" для борьбы с COVID-19

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Японские ученые проводят испытания новой технологии, позволяющей определять диагноз, не приближаясь к пациенту, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса.
Об этом сообщает NHK.
«В Японии проходит испытания новая технология, которая получила название Mixed Reality (MR) или «Смешанная реальность», с целью обеспечить безопасность медицинского персонала в процессе лечения инфицированных коронавирусом пациентов», – говорится в сообщении.
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Эксперименты с использованием этой новой технологии проводит научно-исследовательская лаборатория университета Тейке в Токио.
Благодаря специальному дисплею, который надевается на голову, врач может одновременно наблюдать за реальной картиной и трехмерным изображением, возникающим в линзах встроенных очков.
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