Депутаты предлагают потратить 35 миллиардов Covid-фонда на дороги

20 мая глава комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов зарегистрировал законопроект 3509, который предлагает добавить к направлениям использования Covid-фонда строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения. Речь идет о выделении 35 млрд грн.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Средства планируется потратить на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291,7 млн грн).

Как утверждают авторы законопроекта, его принятие позволит создать дополнительный спрос на продукцию других отраслей экономики в объеме 25,3 млрд грн.

Также, по мнению авторов законопроекта, это приведет к созданию дополнительного спроса на 63 тыс рабочих мест (расчетов авторы не приводят).



Как сообщают эксперты Центра, в госбюджете для этих целей уже есть специально созданный дорожный фонд, и прямое финансирование бюджета Укравтодора – т.е увеличить финансирование дорог можно было бы через эти учреждения.