0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Депутаты предлагают потратить 35 миллиардов Covid-фонда на дороги

Депутаты предлагают потратить 35 миллиардов Covid-фонда на дороги

20 мая глава комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов зарегистрировал законопроект 3509, который предлагает добавить к направлениям использования Covid-фонда строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения. Речь идет о выделении 35 млрд грн.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Средства планируется потратить на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291,7 млн грн).

Как утверждают авторы законопроекта, его принятие позволит создать дополнительный спрос на продукцию других отраслей экономики в объеме 25,3 млрд грн.

Также, по мнению авторов законопроекта, это приведет к созданию дополнительного спроса на 63 тыс рабочих мест (расчетов авторы не приводят).

Как сообщают эксперты Центра, в госбюджете для этих целей уже есть специально созданный дорожный фонд, и прямое финансирование бюджета Укравтодора – т.е увеличить финансирование дорог можно было бы через эти учреждения.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.