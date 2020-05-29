Порошенко задекларировал за 2019 год почти 773 млн грн дохода

Экс-президент Петр Порошенко задекларировал за 2019 год 772,9 млн грн, свидетельствуют данные в его электронной декларации. Наибольшая доля дохода (более 606 млн грн) – дивиденды от инвестиционного фонда ПАО “Знкиф “Прайм Эссетс Кэпитал”, через который он владеет своими активами.

Еще 33 млн грн Порошенко получил от продажи акций (доход от отчуждения ценных бумаг) “Центрально-европейской кондитерской компании”, а в Международном инвестиционном банке он получил почти 16 млн грн дохода по депозитам.

Следующие статьи его доходов:

108,7 млн грн Порошенко получил в качестве дохода (возвращение стоимости и инвестиционный доход от покупки) по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

1,75 млн грн получил за компенсацию морального вреда от британской Би-би-си, выиграв суд из-за публикации недостоверной информации о том, что он якобы заплатил за встречу с президентом США Дональдом Трампом;

4,4 млн грн он получил от Би-би-си в качестве компенсации за судебные издержки;

128,5 тыс. грн – зарплату в качестве президента, а как члена партии “Европейская солидарность” – почти 9,9 тыс. грн.

2,5 млн грн Порошенко получил как возвращение залога за регистрацию кандидатом в президенты.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 29 мая опубликовал имущественную декларацию, согласно которой в прошлом году он получил почти 3,4 млн грн зарплаты и еще 25,1 тыс. грн соцвыплат.