Настроения бизнеса в мае несколько улучшились - НБУ (видео)

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В мае индекс ожиданий деловой активности предприятий вырос до 36,6 пунктов с 29,9 в апреле.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Предпринимателей приободрило смягчение карантина, довольно благоприятная ситуация на валютном рынке и некоторое возобновление спроса на товары и услуги. Компании всех опрошенных секторов – промышленности, строительства, торговли, сектора услуг – подтвердили, что в мае результаты их деятельности ожидаются несколько лучше, чем в апреле”, – говорится в сообщении.
Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса.
Сообщается, у большинства украинских предприятий нет планов по увеличению количества работников. Они все еще обеспокоены перспективами невысокого спроса на свою продукцию, меньших объемов продаж и вероятностью роста цен на услуги подрядчиков.
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