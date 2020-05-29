В правительстве уточнили размеры траншей МВФ: в 2020 году Украина получит $3,5 млрд

В рамках новой программы сотрудничества stand-by между Украиной и Международным валютным фондом в 2020 году МВФ перечислит 2 транша кредита на общую сумму, эквивалентную 3,5 миллиарда долларов.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, новую кредитную программу МВФ должен одобрить Совет директоров фонда. Соответствующее заседание должно состояться уже 5 июня 2020 года. Программа МВФ продлится 18 месяцев – в течение этого времени Украина будет получать транши кредита на общую сумму 5 миллиардов долларов. Срок кредита составит 5 лет.

«Это кредит по программе stand-by с довольно упрощенными условиями, который даст Украине возможность двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса. Первый транш, который мы должны получить в июне, составит 1,9 миллиарда долларов, на осень мы ожидаем 1,6 миллиарда долларов, в следующем году — 1,5 миллиарда долларов”, – заявил Денис Шмыгаль.

Ранее в Министерстве финансов Украины, комментируя решение МВФ заключить с Украиной краткосрочную программу stand-by вместо более долгосрочной программы расширенного финансирования (EFF), сообщали, что объемы финансирования со стороны МВФ в 2020 году останутся на уровне 3,5 миллиарда долларов. Эти средства в 2020 году Украина ожидала получить двумя траншами — по 1,75 миллиарда долларов. Таким образом, МВФ решил увеличить размер первого транша поддержки и уменьшить размер второго, однако общие объемы финансирования в 3,5 миллиарда долларов оставить неизменными.

22 мая МВФ и украинские власти пришли к предварительному соглашению относительно кредита на 5 миллиардов долларов. Это стало возможным после того, как Президент Владимир Зеленский подписал так называемый «антиколомойский» закон, который делает невозможным возвращение национализированного Приватбанка бывшим владельцам.