Денег на главном счету государства за месяц стало больше почти вдвое

Остаток средств на едином казначейском счете бюджета вырос почти вдвое в течение мая 2020 года и по состоянию на 1 июня составил 32,49 миллиарда гривен.

Такие оперативные данные приводит Государственная казначейская служба.

Так, по итогам мая остаток средств на главном бюджетном счете вырос на 14,86 миллиарда гривен. В процентном соотношении рост остатков средств составил 84,3%.

Сейчас остаток денег в бюджете Украины является самым большим в 2020 году.

Единый казначейский счет – это основной счет государства, с которого оно осуществляет расчеты по своим расходам в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Отметим, что по состоянию на 1 мая на едином казначейском счету государства было 17,63 миллиарда гривен, 1 апреля — 10,51 миллиарда гривен, 1 марта — 17,181 миллиарда гривен.

По состоянию на 1 февраля на едином казначейском счету было 12,066 миллиарда гривен, а на 1 января — 17,547 миллиарда гривен.