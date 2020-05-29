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Денег на главном счету государства за месяц стало больше почти вдвое

Денег на главном счету государства за месяц стало больше почти вдвое

Остаток средств на едином казначейском счете бюджета вырос почти вдвое в течение мая 2020 года и по состоянию на 1 июня составил 32,49 миллиарда гривен.

Такие оперативные данные приводит Государственная казначейская служба.

Так, по итогам мая остаток средств на главном бюджетном счете вырос на 14,86 миллиарда гривен. В процентном соотношении рост остатков средств составил 84,3%.

Сейчас остаток денег в бюджете Украины является самым большим в 2020 году.

Единый казначейский счет – это основной счет государства, с которого оно осуществляет расчеты по своим расходам в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Отметим, что по состоянию на 1 мая на едином казначейском счету государства было 17,63 миллиарда гривен, 1 апреля — 10,51 миллиарда гривен, 1 марта — 17,181 миллиарда гривен.

По состоянию на 1 февраля на едином казначейском счету было 12,066 миллиарда гривен, а на 1 января — 17,547 миллиарда гривен.

По материалам hromadske.tv
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