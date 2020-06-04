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В Минфине не видят причин для укрепления курса гривны

В Минфине не видят причин для укрепления курса гривны

Экономическая ситуация в Украине не способствует укреплению курса гривны к доллару в 2020 году. Если бы Национальный банк в марте не удержал ситуацию, то курс мог подскочить до 35 или 40 гривен за доллар.

Об этом в интервью сказал министр финансов Сергей Марченко.

Министр напомнил, что в госбюджете-2020 заложен курс на уровне 30 гривен за доллар.

“Мы не могли закладывать другой курс, учитывая, что бюджет формировался в марте, и на рынке были определенные курсовые колебания. Учитывая, какой был тренд в марте, мы взяли еще реалистично-оптимистичный курс. Курс гривны мог быть и 35, и 40, если бы Нацбанк вовремя не сдержал своими инструментами негативный тренд на рынке”, – сказал он.

По его словам, при фактическом курсе ниже 30 гривен за доллар теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, который привязан к курсовой составляющей. С другой стороны появляется определенная экономия на обслуживании долга, которая не покрывает других потерь.

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При этом в Украине сохраняется негативное сальдо торгового баланса. Официальный прогноз по сальдо внешней торговли товарами и услугами – минус 8,3 млрд долларов, напомнил министр.

“Я не сторонник резких шагов. Но сегодня макроэкономических оснований для укрепления гривны нет. Есть, может быть, кратковременные факторы, которые способствуют укреплению. Но я бы не сказал, что мы достаточно прочны как экономика, чтобы укреплять свою валюту”, – сказал Марченко.

По материалам РБК-Украина
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