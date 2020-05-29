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"Нафтогаз" снизил цену на газ для промышленности

"Нафтогаз" снизил цену на газ для промышленности

НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июня 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Цены зависят от условий поставки.

Об этом свидетельствует информация на сайте НАК.

Какую цену предлагают: 2 713,00 – 3 182,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

По сравнению с ценами на май 2020 года в июне цены снизятся на 19,0-20,7% в зависимости от условий поставки.

Лучшие карты для оплаты коммуналки

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Справка Finance.ua:

  • Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев спрогнозировал рекордное падение цен на газ летом.
  • Запланированная с 1 июля 2020 года либерализация рынка природного газа для бытовых потребителей переместит в центр клиента вместо поставщика.
  • Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 16,4 млрд кубометров, чего достаточно для прохождения зимы 2020/21.
По материалам Finance.UA
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