"Нафтогаз" снизил цену на газ для промышленности

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НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июня 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Цены зависят от условий поставки.
Об этом свидетельствует информация на сайте НАК.
Какую цену предлагают: 2 713,00 – 3 182,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
По сравнению с ценами на май 2020 года в июне цены снизятся на 19,0-20,7% в зависимости от условий поставки.
Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
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