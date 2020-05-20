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Американская компания представила VR-гарнитуру с рекордным разрешением (фото)

Американская компания представила VR-гарнитуру с рекордным разрешением (фото)

Американская компания Hewlett-Packard совместно с Valve и Microsoft выпустила новую гарнитуру виртуальной реальности Reverb G2. В дополнение к Reverb G1, новая гарнитура предназначена для геймеров и объединяет улучшенные визуальные эффекты, настройку звука, входы и эргономику для более захватывающего опыта смешанной реальности.

HP утверждает, что Reverb V2 – это VR-гарнитура с самым высоким разрешением в мире. Она имеет разрешение 2160 × 2160 на глаз, а также улучшенные ЖК-объективы. Разработанные Valve ЖК-линзы не содержат мура, что устраняет эффект, который создает впечатление, будто пользователь смотрит на виртуальное изображение через грязные линзы. Дисплеи по-прежнему имеют поле зрения, аналогичное оригиналу, но теперь они имеют улучшенную четкость, контрастность и яркость.


Фото: pcgamer.com

HP также работала с Valve, чтобы улучшить угловое разрешение панелей. Внизу находится механический регулятор регулировки IPD, который помогает отцентрировать линзу в глазах для более захватывающего впечатления от виртуальной реальности.


Фото: pcgamer.com

Также Reverb V2 имеет новую подушку для маски лица. Она имеет ступенчатую конструкцию на липучке, но подушка позволяет гарнитуре сидеть и лучше держаться на лице пользователя. Она имеет функцию переворота на 90 градусов, которая позволяет владельцам перевернуть гарнитуру, как козырек, чтобы заглянуть в реальный мир. Другие тонкие изменения включают кабель, идущий от двойного ствола к единственному стволу, USB-C для подачи питания.

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